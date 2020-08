Nórsko je konečne lacné

Vyzerá to tento rok len na dovolenku v záhrade? Nemusí... Jedna škandinávska krajina sa našincovi núka doslova za babku..

Lofoty sú tohtoročným horúcim hitom v krajine trolov. Aj "vďaka" korone, sú domáci Nóri v prevažnej väčšine turistami vo vlastnom kraji. Aj oni pomaly zisťujú, že dovolenka na tomto rozprávkovom mieste, vás nemusí finančne zruinovať.

Lofoty sú momentálne najpopulárnejšiou destináciou v Nórsku.

Samozrejme, to všetko zavisí od toho, koľko komfortu ste ochotní obetovať. A nakoniec, možno to ani vôbec nie je o komforte. Možno je to len o tom, nájsť ten správny spôsob. V Nórsku je tým správnym spôsobom Camper.

CAMPER 1. Osoba, ktorá táborí, dočasne ubytovaná osoba v stane alebo v kabíne. 2. Motorové vozidlo, vybavené priestorom na spanie prípadne varenie, používané na kempingové a rekreačné cestovanie. Slovník American Heritage Dictionary, nové vydanie pre vysoké školy

Campervan ošiaľ na seba nedal dlho čakať (Benzini)

Vikingovia nikdy nemali ďaleko od prírody a sú známi svojou záľubou v turistike. No a keď už sme raz v tom lese, tak prečo si tam rovno nevziať celý dom?

Byť v hoteli, alebo si vziať hotel so sebou?

Za posledné dva roky sa v Nórsku roztrhlo vrece s požičovňami camperov. Nájdete tu všetko od najmenších kompaktov, až po veľké karavany so sprchou a veľkou plazmou.

Ceny sa samozrejme líšia, v závislosti od sezóny a miesta. Napríklad v takom septembri, viete nájsť camper aj za 70 Eur na deň. Skúste za tú cenu zohnať auto, hotel a kuchyňu.

Niektoré campery sú urobené naozaj útulne

Ale aj takýto výhodný nákup sa vie niekedy pekne predražiť. Pretože ste v krajine notoricky známej svojimi šialenými pokutami, oporúčame tým, s ťažšou nohou na pedáli, miesto spolujazdca. Ďalšie nástrahy šoférovania si môžete pozrieť tu.

Pozrime si spoločne túto peknú farebnú tabuľku.

Camper life sa stáva životným štýlom. Veď stačí otvoriť Instagram. Viac a viac ľudí objavuje krásu a výhody tohto minimalistického spôsobu života. Nehovoriac o tom, že v momentálnej pandemickej dobe, ťažko nájdete bezpečnejší spôsob cestovania.

video //www.youtube.com/embed/n5QoS_07DUM

Autom až za polárny kruh

Navštíviť môžete v ktoromkoľvek ročnom období. Zima je magická..

...leto je nádherné (benzini)

Každý si tu príde na svoje